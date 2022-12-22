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Минэкологии Подмосковья потребовало лучше контролировать состояние земель в Егорьевске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Декабря 2022, 13:34
Минэкологии Московской области направило предостережение о недопустимости нарушений администрации городского округа Егорьевск, ранее в Министерство обратился местный житель, который пожаловался на незаконные земляные работы, передает пресс-служба ведомства.
«Наши инспекторы оперативно выехали на осмотр и установили, что на земельном участке вблизи деревень Хохлево и Незгово имеются признаки снятия и перемещения плодородного слоя почвы, - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. – На момент осмотра работы не велись, техника отсутствовала, обнаружены отвалы грунта».
Поскольку нарушение выявлено на земельных участках неразграниченной государственной собственности, ответственность за состояние которых несет администрация, предостережение направлено в адрес последней. В нем содержится требование усилить муниципальный земельный контроль и не допускать незаконных земляных работ.
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