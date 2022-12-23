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Суд подтвердил законность отказа Госжилинспекции изменять реестр лицензий УК в Балашихе
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Общество — 23 Декабря 2022, 10:30
Госжилинспекция Московской области законно отказалась менять региональный реестр лицензий в отношении многоквартирного дома в Балашихе, такое решение принял областной Арбитражный суд, информирует пресс-служба ведомства.
«ООО "УК "Сервис 24" оспаривало отказ от внесения в ее лицензию дома №1 по улице Строителей. Однако Арбитраж согласился с позицией надзорного ведомства», - говорится в сообщении.
В частности, суд установил, что управляющее домом сейчас ООО «УК "РЭУ №1-Садовый"» избрано более поздним собранием собственников помещений. В решении уточняется, что речь идет о протоколе собрания, проведенного в период с 28 декабря 2021 г. по 5 марта 2022 г.
«При таких обстоятельствах Арбитраж пришел к выводу, что у него отсутствуют основания для удовлетворения требований "Сервиса 24"», – пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.
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