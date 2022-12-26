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Лесничий из Дмитровского округа провел занятие для воспитанников детского сада
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Общество — 26 Декабря 2022, 11:01
Старший участковый лесничий Раменского участкового лесничества Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес» Максим Белов встретился с воспитанниками детского сада «Пчелка» в городе Дмитров, чтобы рассказать о своей профессии, информирует пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.
«В эту группу ходит мой сын, и я хорошо знаю ребятишек. Вместе с воспитателями мы решили рассказать детям о профессии лесничего. В таком возрасте ребята лучше запоминают и усваивают информацию. Важно с раннего детства рассказывать, что можно, а что нельзя делать в лесу», - уточнил Максим Белов.
Малыши узнали, чем занимается государственный лесной инспектор – лесничий, какие мероприятия проводятся для сохранения и приумножения лесных богатств, как охраняют хвойные насаждения от незаконных рубок, а еще усвоили правила поведения в лесу.
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