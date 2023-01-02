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Порядка 27 детей родились в Подмосковье в новогоднюю ночь
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Января 2023, 15:15
С 00.00 до 08.00 1 января в Московской области появились на свет 27 малышей. Из них 13 мальчиков и 14 девочек, передает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.
Первым в новом году родился мальчик в Щелковском перинатальном центре. Он появится на свет в 00:15. Вес малыша составил 2 640 граммов, а рост – 50 см.
«В нашем регионе созданы все необходимые условия для оказания высококвалифицированной медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным. Вне зависимости от праздников и времени суток, вас ждут забота, комфортные условия и внимание», - отметила первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
Она поздравила родителей новорожденных с прибавлением в семье, пожелала им и детям крепкого здоровья.
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