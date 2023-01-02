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Подмосковные врачи смогли вылечить от коронавируса еще 122 пациента
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Января 2023, 15:15
Медицинские специалисты Московской области смогли вылечить от коронавирусной инфекции еще 122 пациента. Общее число людей, победивших болезнь в регионе, составляет 1 109 942, информируется на сайте стопкоронавирус.рф.
За прошедшие стуки в Подмосковье было выявлено148 новых случаев заражения, умерло от последствий болезни 2 пациента.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 1 128 282 случая инфицирования, скончались 15 459 Covid-пациентов.
У перенесших коронавирус жителей Московской области есть возможность пройти углубленную диспансеризацию.
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