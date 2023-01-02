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Свыше 140 случаев Covid-19 выявили в Подмосковье за сутки
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Января 2023, 15:16
В течение последних 24 часов в Московской области было выявлено 148 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе было зафиксировано 1 128 282 случая инфицирования, передается на сайте стопкоронавирус.рф.
В медицинские учреждения Подмосковья с тяжелой формой протекания болезни было доставлено 16 пациентов.
Симптомы Covid-19 похожи на простуду. У человека может подняться температура, появиться кашель, одышка, пропасть обоняние. Поэтому при любых признаках заболевания следует обратиться к врачу.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал приоритетность поддержки первичного звена в здравоохранении.
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