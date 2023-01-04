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Еще 67 пациентов вылечились от Covid-19 в Московской области
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Января 2023, 18:07
В Подмосковье после коронавируса выздоровели еще 67 человек, общее число выздоровевших после заболевания с начала пандемии составляет 1 110 205, информируется на сайте стопкоронавирус.рф.
За сутки в Московской области выявили 38 случаев инфицирования, не умер ни один Covid-пациент.
С начала пандемии в регионе выявили 1 128 459 случаев коронавируса, умер 15 461 человек с Covid-19.
Covid-19 имеет симптомы, которые похожи на заражение гриппом или ОРВИ. У заболевших отмечаются кашель, слабость, боль в горле и повышение температуры.
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