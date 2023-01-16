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Семье с грудным ребенком из Коломны помогли поменять аварийные трубы водоснабжения в санузле
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Общество — 16 Января 2023, 10:45
В канун Нового года управляющая компания ООО «ДГХ» выполнила срочное поручение Госжилинспекции и заменила аварийные стояки и вводные краны на трубах холодной и горячей воды в квартире, где проживает семья с младенцем-инвалидом, информирует пресс-служба ведомства.
«Работы провели в девятиэтажке по Зеленой,11 в Коломне, и хозяева поблагодарили жилищных инспекторов за решение вопроса, ответа на который они не могли получить от УК с августа», - говорится в сообщении.
Жительница коломенской девятиэтажки на Зеленой,11 получила возможность привести в порядок санузел в своей квартире 28 декабря и только благодаря содействию Госжилинспекции. До этого женщина ждала реакции УК на написанное в августе заявление, и, не дождавшись, 19 декабря отправила жалобу в надзорное ведомство.
Как пояснила заявительница, в квартире живет грудной ребенок-инвалид, для заботы о котором нужен нормально функционирующий санузел. Однако, чтобы привести в порядок сантехнику и смесители, необходимо перекрыть воду, а мастера отказываются притрагиваться к вводным кранам из-за аварийного состояния стояков. Эти самые стояки и краны женщина просила заменить.
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