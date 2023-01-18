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Дома в ЖК «Томилино» городского округа Люберцы поставлены на кадастр
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Января 2023, 09:57
В городском округе Люберцы в жилом комплексе «Томилино» на кадастровый учет оперативно поставлены три жилых дома благодаря совместной работе Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по Московской области, передает пресс-служба ведомства.
«Объектам присвоены адреса: Московская область, г.о. Люберцы, п. Жилино,кв-л 1, д. 3, 4, 5», - говорится в сообщении.
Для завершения строительства проблемного ЖК «Томилино» Министерством жилищной политики Московской области был привлечен новый инвестор – Группа «Самолет». В декабре 2022 года корпуса №7, №8 и №10 были успешно достроены и введены в эксплуатацию.
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