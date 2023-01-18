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Новый парк «Дубрава» появится в 2023 году в Павловском Посаде
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Января 2023, 09:58
В 2023 году в Павловском Посаде на месте заброшенного пустыря на пересечении улиц Каляева и Чапаева появится новый парк «Дубрава», это станет возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», передает пресс-служба Министерства благоуйстрова региона.
«На месте будущего парка "Дубрава" раньше была живописная территория с прудом, яблоневым садом и роскошной дубовой аллеей, липами и соснами. Сейчас эта территория обветшала и заросла. Наша задача – вернуть месту былую красоту и возродить в ней жизнь. Новый парк станет продолжением благоустроенной в 2021 году пешеходной зоны "Родина Павловопосадского платка"», – рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
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