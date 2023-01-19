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Еще 50 пешеходных переходов оборудовали дополнительной подсветкой в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Января 2023, 15:01
В Московской области для повышения безопасности еще 50 пешеходных переходов оборудовали дополнительной направленной подсветкой, работы проведены в рамках комплекса мероприятий по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», информирует пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Подсветка на переходе и подходе к нему – дополнительная мера для безопасности пешехода и привлечения внимания водителей в тёмное время суток и при ухудшении погодных условий. В прошлом году мы обустроили подсветкой разного уровня более 1,6 тысячи пешеходных переходов. Также к нашему проекту по комплексному повышению безопасности пешеходов присоединился оператор подмосковной системы контроля БДД "МВС Груп" и оснастил 50 неосвещенных и слабоосвещенных переходов направленными светодиодными прожекторами», – сказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
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