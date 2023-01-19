19января 2023
четверг
|
Домодедовские врачи спасли жизнь мужчине с разрывом артерии и потерей 35% крови из-за перелома
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 19 Января 2023, 15:03
В Домодедовскую больницу поступил 46-летний мужчина с подозрением на перелом бедренной кости, пациент поскользнулся на улице и неудачно упал на ногу, травма привела к тому, что отломки повредили бедренную артерию и разорвали ее, в результате мужчина потерял около 2 литров крови - это 35% от общего объема, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.
«В оперативном лечении была задействована мультидисциплинарная бригада врачей - хирург, эндоваскулярный хирург, травматолог, анестезиолог-реаниматолог. Мы удалили тромбы из поврежденного сосуда и восстановили его целостность с помощью специального сосудистого шва. Счет шел на минуты, так как была угроза развития острой ишемии нижней конечности из-за отсутствия кровоснабжения в ноге, что грозило ампутацией. Затем эндоваскулярные хирурги проверили целостность реконструированного сосуда. После чего провели малоинвазивную операцию по стентированию поврежденной артерии, таким образом, полностью ее восстановили», – сказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Домодедовской больницы Леонид Гинзбург.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 +2
ночью 0 +2 утром +1 +3
Котировки
Партнеры