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Больше тысячи человек в Подмосковье получают выплату по уходу за инвалидами
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Января 2023, 10:27
Данную выплату могут получить жители региона от 18 до 65 лет, которые ухаживают за инвалидом 1 или 2 группы на дому, инвалид при этом должен быть признан нуждающимся в стационарном обслуживании, передает пресс-служба Минсоцразвития региона.
«Когда необходим постоянный уход за тяжелобольным человеком, кто-то с ним дома должен находиться постоянно, а это значит, что возможности посещать работу практически нет. В таких ситуациях мы предусмотрели поддержу - выплата по уходу за инвалидом, которая составляет 27 тысяч рублей каждый месяц. На сегодняшний день больше тысячи человек в подмосковном регионе получают эту выплату», - рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
Помимо выплат, люди, которые ухаживают за инвалидом, имеют возможность бесплатно пройти подготовку в симуляционном классе для обучения уходу за тяжелобольными.
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