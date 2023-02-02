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В Волоколамском округе под строительство офиса врача общей практики и двух ФАПов выделили землю
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Общество — 2 Февраля 2023, 16:08
Дирекции заказчика капитального строительства предоставили в безвозмездное пользование три земельных участка в Волоколамском городском округе, на участках будет построено 2 фельдшерско‑акушерских пункта и офис врача общей практики по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры», передает пресс-служба Миноблимущества региона.
«Земельные участки мы предоставили в Волоколамском городском округе. Общая площадь составляет 0,6 гектара. В д. Ботово, с. Спасс будут возведены фельдшерско‑акушерские пункты площадью 200 кв. м, а в д. Судниково - офис врача общей практики площадью 600 кв.м. Новые медучреждения позволят повысить качество и доступность медицинской помощи для жителей сельских территорий, которые смогут получать услуги в комфортных и современных условиях», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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