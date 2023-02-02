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Магазин по продаже керамической плитки планируется к реализации в Химках
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Февраля 2023, 16:09
Архитектурно-градостроительный облик магазина в городском округе Химки согласован Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области. Двухэтажный магазин планируется к реализации в микрорайоне Подрезково, квартале Кирилловка, информирует пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству региона.
«Общая площадь здания составит порядка 1500 квадратных метров», - говорится в сообщении.
На первом этаже магазина расположится зона продажи и хранения товаров, гардероб и лестница на верхний этаж. На втором этаже предусмотрен административный блок и комнаты для персонала. При реализации объекта будет создано 12 рабочих мест. Планируется, что магазин будет специализироваться на продаже продукции из облицовочной керамики.
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