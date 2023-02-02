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Почти две тысячи школьников обучаются по программе «Искусство театра» в Подмосковье
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Общество — 2 Февраля 2023, 16:10
Примерно две тысячи школьников Подмосковья обучаются по программе «Искусство театра» в рамках проекта «Культура для школьников», информирует пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«Около двух тысяч школьников Подмосковья на сегодняшний день обучаются по программе "Искусство театра" в рамках проекта "Культура для школьников", из которых почти 870 человек – по предпрофессиональным программам, и более одной тысячи – по общеразвивающим программам. Всего в регионе общеобразовательная программа "Искусство театра" реализуется в 43 учреждениях дополнительного образования сферы культуры», – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Кроме того, школьники посещают занятия в составе 58 театральных коллективов в 32 детских школах искусств Московской области.
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