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В Дубне начнут производить полимерную тару различных видов и форм
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Февраля 2023, 10:26
В городском округе Дубна завершилось строительство производственно-складского комплекса по выпуску упаковочной продукции. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Министерством жилищной политики Московской области, информирует пресс-служба ведомства.
«Застройщик – компания "Мега-Пласт" инвестировала в проект порядка 300 млн рублей», - говорится в сообщении.
В новом комплексе будет организовано производство ПЭТ-преформ – тары из полиэтилентерефталата, а также налажен выпуск разнообразных пластмассовых укупорочных средств. В качестве основного сырья будет использоваться как первичный ПЭТ-гранулят, так и переработанный. Линейка товаров превысит 40 наименований.
Выпускаемая на предприятии продукция будет широко применяться для упаковки алкогольных и безалкогольных напитков, молочных товаров, кулинарных соусов, а также изделий для бытовой химии. Основными потребителями производимой упаковки нового подмосковного производства станут предприятия пищевой промышленности, а также компании выпускающие мыло, шампуни, удобрения, масла для техники. Открытие комплекса позволило создать для региона 80 дополнительных рабочих мест.
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