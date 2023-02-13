13февраля 2023
понедельник
|
Суд поддержал решение УФАС Подмосковья о нарушении ООО «ВЕБ» закона
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 13 Февраля 2023, 10:27
Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении ООО «ВЕБ» Федерального закона об исполнительном производстве, информирует пресс-служба ведомства.
«Ранее в Управление поступила жалоба гражданина на действия ООО "ВЕБ" при организации торгов по продаже арестованного (заложенного) имущества», - говорится в сообщении.
По итогам рассмотрения Управление признало жалобу гражданина обоснованной.
ООО «ВЕБ» не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «ВЕБ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-83872/202
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 +2
вечером -1 +1 ночью -1 +1
Котировки
Партнеры