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В службе спасения рассказали, какие вызовы поступали на номер «112» в Подмосковье в 2022 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Февраля 2023, 10:28
Система-112 Московской области является самой масштабной на территории Российской Федерации. В ее работе задействовано более 3800 специалистов, в том числе операторы-лингвисты, сурдопереводчики, психологи, IT-специалисты, диспетчеры экстренных оперативных служб, которые обеспечивают круглосуточную бесперебойную работу, информирует пресс-служба Системы-112 Московской области.
«Единый номер "112" работает на территории региона с 2015 года и зарекомендовал себя как незаменимого помощника при чрезвычайных ситуациях. Обратившись в Систему-112 Подмосковья, можно вызвать все необходимые экстренные оперативные службы: скорую помощь, полицию, ГИБДД, пожарных, спасателей, газовую и другие службы», - говорится в сообщении.
При этом в 2022 году общее количество обращений на номер «112» в Московской области составило 11,5 миллионов – это на 3% меньше, чем в 2021 году даже с учётом новой волны коронавируса. Таким образом, можно сказать, что в регионе наблюдается положительная динамика по снижению обращений в Систему-112.
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