15февраля 2023
среда
|
Мытищинские врачи удалили женщине 7 камней из почки
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 15 Февраля 2023, 13:30
В урологическое отделение Мытищинской больницы поступила 38-летняя женщина с жалобами на сильную боль в пояснице, высокую температуру и кровь в моче, врачи диагностировали пациентке врожденное рубцовое сужение – место перехода почечной лоханки в мочеточник, заболевание развивается вследствие врожденного сужения просвета мочеточника, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.
«Через небольшой прокол кожи в поясничной области в почку установлена нефростома–трубка для восстановления оттока мочи и купирования острого воспалительного процесса. Спустя пару месяцев была выполнена эндоскопическая операция по удалению камней из почки. Всего извлечено было 7 камней размерами от 1,5 до 2 см», – сказал заведующий урологическим отделением Александр Потапенко.
Вторым этапом врачи приняли решение о проведении оперативного вмешательства по восстановлению проходимости мочевых путей.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -4 -6
вечером -10 -12 ночью -13 -15
Котировки
Партнеры