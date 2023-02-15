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Строительство поликлиники на 750 посещений в смену планируется в Ленинском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Февраля 2023, 13:30
Мособлархитектура согласовала архитектурно-градостроительный облик детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену, которую планируется построить вблизи деревни Сапроново Ленинского городского округа, передает пресс-служба Главного управления архитектуры и градостроительства Подмосковья.
«Общая площадь семиэтажного здания новой поликлиники составит порядка 10 тысяч квадратных метров. Многопрофильное медучреждение создаст порядка 360 новых рабочих мест и обеспечит оказание высокотехнологичной медицинской помощи и комфортные условия пребывания пациентов. Строительство объектов здравоохранения – это важнейший ресурс для сбалансированного развития территории и создания комфортной среды для жизни», – сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Поликлиника будет возводиться в соответствии с единым стандартом программы «Наша поликлиника» в рамках подмосковной госпрограммы по строительству объектов социального назначения. Начало строительства запланировано на второй квартал 2023 года, а ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2025 год.
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