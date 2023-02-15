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Минтранс Подмосковья выявил более 2 тыс. безбилетных пассажиров с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Февраля 2023, 13:32
Ежедневно инспекторы Административно-пассажирской инспекции Подмосковья осуществляют контроль за соблюдением финансовой дисциплины пассажирами, а также контролируют водителей общественного транспорта, с начала года на проверенных 4,8 тыс. автобусах было выявлено 2,2 тыс. безбилетников, в прошлом году штрафы получили порядка 25 тыс. безбилетных пассажиров, информирует пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Проезд считается безбилетным, если пассажир оплатил его наличными средствами или вообще проигнорировал оплату, за это положен штраф в размере 1 тыс. рублей. Помимо административной ответственности, безбилетный проезд не обеспечивает пассажиру защищенность от последствий ДТП во время поездки. При оплате проезда у пассажира остается электронный билет, подтверждающий факт передвижения на данном транспортном средстве, который при страховом случае позволяет получить компенсацию», - сказано в сообщении.
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