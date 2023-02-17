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Детские травматологи прооперировали девушку с укороченной на 7 сантиметров рукой
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Общество — 17 Февраля 2023, 10:31
В поликлинику Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) обратились родители 16-летней девушки с жалобами на ограниченную подвижность и боли у нее в руке, от которых она страдала в течение нескольких лет, у пациентки одна рука была короче другой на 7 сантиметров из-за укорочения плечевой кости, это произошло на фоне перенесенного гематогенного остеомиелита кости, передает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.
«Детский остеомиелит — одно из самых опасных заболеваний опорно-двигательной системы. Данный недуг влечет за собой не только различные осложнения и высокую вероятность инвалидизации, но даже летальный исход. У нашей же пациентки заболевание поразило участок головки плечевой кости, из-за чего она деформировалась и не смогла
развиваться как здоровая. Мы провели операцию по наложению стержневого аппарата и остеотомию, то есть кость была разрезана пополам, чтобы "новая кость" сформировалась в этом промежутке», - рассказал главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
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