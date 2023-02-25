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Около 40 тонн помощи, собранной в рамках акции «Доброе дело», доставили на передовую и жителям Донбасса
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Февраля 2023, 17:39
Около 40 тонн помощи, собранной в рамках акции «Доброе дело», доставили нашим бойцам на передовую и жителям Донбасса, груз привезли в Луганскую, Донецкую и Херсонскую области из центрального распределительного склада в Балашихе, помощь, собранную жителями, отправляли из пунктов сбора со всей Московской области, передает пресс-служба губернатора и правительства региона.
«Наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев постоянно говорит о том, насколько важно поддерживать наших бойцов и заботиться об их семьях. В День защитника Отечества мы с особенной теплотой вспоминали тех, кто сейчас находится на передовой. 12 февраля в Подмосковье прошел Единый день сбора помощи для наших ребят. Из того, что приносили неравнодушные жители региона, волонтеры Подмосковья сформировали наборы. В каждом из них: консервы, чай, кофе, сладости, тушенка, предметы личной гигиены, берцы, термобелье, медикаменты. 23 февраля мы уже передали бойцам около 20 тонн помощи. А в медроту одного из полков привезли машину УАЗ, - сказал зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.
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