27февраля 2023
понедельник
|
Коммунальные службы Подмосковья устраняют последствия снегопадов
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 27 Февраля 2023, 15:22
Прошедшие выходные дни были непростыми для сотрудников коммунальных предприятий: на регион обрушились обильные осадки, а переменчивая температура еще сильнее усложнила ситуацию, на ликвидацию последствий снегопада были задействованы все профильные организации Московской области, а команда Главного управления содержания территорий контролировала качество исполнения задач, передает пресс-служба ведомства.
«За период с 23 по 26 февраля на улицах Подмосковья трудились 12 тыс. 184 специалиста комплексной уборки. В текущих погодных условиях мы требовали осуществлять выход техники с метущими насадками и погрузчиков - работали более 1 тыс. 123 единиц. Инспекторы ГУСТ также проводили активную работу: наши сотрудники проверили 1368 объектов и выявили 2035 дефектов, 817 из которых уже устранены. Чтобы качественно распределять ресурсы, централизованно задания на противогололедную обработку не выдавали. Решение о проведении этого вида работ принимали начальники территориальных отделов ГУСТ на месте, исходя из состояния покрытий. Постановка задач и контроль за исполнением осуществлялись через мобильную систему АИС МДП на платформе СКПДИ», - сказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -6 -8
ночью -12 -14 утром -7 -9
Котировки
Партнеры