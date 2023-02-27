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Жители Подмосковья получат квитанции за ЖКУ с начислениями за февраль до 6 марта
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Февраля 2023, 15:23
МосОблЕИРЦ, курируемая Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области организация, сообщает, что в связи с тем, что февраль - короткий месяц, доставка ЕПД в марте сдвигается на несколько дней вперед, жители Подмосковья получат квитанции за ЖКУ с начислениями за февраль 2023 года ориентировочно до 6 марта, информирует пресс-служба ведомства.
«В личном кабинете клиента на сайте или в мобильном приложении "МосОблЕИРЦ Онлайн" платежные документы за февраль будут доступны с 28 февраля», - говорится в сообщении.
Оплатить счета без комиссии можно через Систему быстрых платежей:
- в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ,
- в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ онлайн»
- через кнопку моментальной оплаты «Оплатить квитанцию онлайн» на главной странице сайта расчётного центра
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