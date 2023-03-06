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Ветеринарная лаборатория Госветслужбы Подмосковья расширила аккредитацию
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Марта 2023, 21:04
Ветеринарная станция в Можайске получила лицензию на проведение дополнительных лабораторных исследований на работу с группой патогенов высокого индивидуального и общественного риска, теперь ветстанция может проводить исследования при карантинных, плановых диагностических, противоэпизоотических мероприятиях, а также при исследовании молочного сырья, информирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Можайская ветеринарная станция обслуживает два крупных сельскохозяйственных района – Можайский и Шаховская, где развивается молочное животноводство, скотоводство и свиноводство. Это предполагает большое количество исследований. После расширения области аккредитации, в лаборатории можно проводить 14 видов различных исследований», - рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.
До получения лицензии специалистам Можайской ветеринарной станции для проведения ряда исследований требовалось отправлять пробы в другие лаборатории.
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