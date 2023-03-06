06марта 2023
понедельник
|
Продолжаются работы по капитальному ремонту гимназии №17 в Королеве
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 6 Марта 2023, 21:06
В рамках президентской программы продолжаются работы по капитальному ремонту первого корпуса гимназии №17 в Королеве, работы планируется завершить к 1 сентября, передает пресс-слоужба Минстроя Подмосковья.
«В здании 1977 года постройки это первая масштабная модернизация, включающая в себя не только замену инженерных сетей и оборудования, но и кровельные, фасадные работы. В проектном решении предусмотрено все до мелочей: ремонт кровли с утеплением помещений, ремонт отмостки, входных групп, замена всех инженерных систем: электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации. Также в здании будут новые полы, стены и потолки, отремонтируют и лестничные марши, а санузлы оснастят современной сантехникой. Кроме собственно ремонта, полностью обновят мебель в кабинетах», - говорится в сообщении.
На сегодняшний день проводятся работы по демонтажу внутренних конструкций, вывоз строительного мусора. Они завершены на 30%. На 3 этаже рабочие приступили уже к устройству стяжки пола.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -7 -9
ночью -8 -10 утром -6 -8
Котировки
Партнеры