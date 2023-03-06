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Стартовал Московский областной конкурс «В мире финансов»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Марта 2023, 21:06
В Подмосковье принимаются заявки на участие в Московском областном конкурсе «В мире финансов», который пройдет до 31 марта в рамках межрегионального фестиваля финансовой культуры и грамотности, информирует пресс-служба Министерства экономики и финансов Подмосковья.
«Побороться за победу могут ученики общеобразовательных школ и студенты профессиональных образовательных организаций Подмосковья», - сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.
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