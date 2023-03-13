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Почти 280 медработников трудоустроились в Подмосковье по программе «Приведи друга»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Марта 2023, 10:42
С начала прошлого года в Московской области работает программа по привлечению медицинских специалистов «Приведи друга». Сотрудник больницы может получить премию в размере до 40 тыс. рублей за трудоустройство врача, до 25 тыс. рублей - за фельдшера или медсестру, передает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«В Подмосковье действует беспрецедентное количество мер соцподдержки медицинских специалистов – это и "Соципотека", и "Земля врачам", и компенсация аренды жилья и другие. Благодаря программе "Приведи друга" с начала прошлого года в медорганизации Подмосковья трудоустроились 276 медицинских специалистов», - рассказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Наибольшее количество участников программы работает в Красногорске, Пушкино, Щелкове, Одинцове. Самые популярные специальности: медицинская сестра, участковые терапевт и педиатр, анестезиолог-реаниматолог, а также фельдшер скорой помощи.
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