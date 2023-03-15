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Свыше 10 тыс. жителей Подмосковья старше 80 лет получили подарки на юбилей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Марта 2023, 14:42
Свыше 10 тыс. жителей региона старше 80 лет получили подарки на юбилей, информирует пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.
«С начала года свыше 10 тысяч пожилых жителей Подмосковья старше 80 лет получили памятные подарки от Губернатора Подмосковья. Юбиляры принимают в подарок настоящий Жостовский поднос, расписанный лучшими мастерами народного промысла, которые бережно сохраняют исключительные вековые традиции и преемственность», - рассказали в Министерстве социального развития Подмосковья.
Получить подарочный набор можно проактивно, но если пенсионер совсем недавно переехал в регион, то следует подать заявление на региональном портале госуслуг.
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