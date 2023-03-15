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Более 34 млн поездок по социальным картам совершили пассажиры «Мострансавто» с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Марта 2023, 14:44
С начала года пассажиры «Мострансавто» совершили свыше 34 млн поездок, зарегистрированных с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича, это на 17 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
«Наибольшее количество льготных поездок — свыше 4,8 млн — совершили пассажиры МАП № 10 г. Королев. На втором месте по объему трафика находится МАП № 12 г. Ногинск с 4,7 млн операций. А замыкает тройку лидеров МАП № 8 г. Химки с результатом в 4,5 млн трансакций», - говорится в сообщении.
Топ самых популярных маршрутов, на которых пассажиры пользовались льготами, возглавил № 1 «ст. Подлипки — ул. Силикатная», где было зафиксировано свыше 407 тыс. поездок с января этого года. За ним следуют маршруты № 2 «ст. Подлипки — ул. Силикатная» (381 тыс. операций) и № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)» (почти 380 тыс. оплат).
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