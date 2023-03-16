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Международные выставки в РФ принесли Подмосковью контракты на 6 млн долларов
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Марта 2023, 14:38
При поддержке региона свою продукцию на международных выставках, проходивших в России, смогли представить почти 70 экспонентов из Подмосковья, участники заключили экспортные соглашения почти на 6 млн долларов США, информирует пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Из 43 международных выставок, участниками которых стали подмосковные компании в 2022 году, 9 проходили на территории России. Только в рамках этих мероприятий были подписаны в общей сложности 16 контрактов почти на 6 млн долларов», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Содействие компаниям, развивающим экспортную деятельность, оказал Фонд поддержки экспорта Московской области.
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