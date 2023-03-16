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Специалисты «Мособлэнерго» расчистили от растительности одну из основных ЛЭП Каширы
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Общество — 16 Марта 2023, 14:39
Энергетики «Мособлэнерго» провели расчистку от древесно-кустарниковой растительности охранную зону основной воздушной линии в г.о. Кашира, которая проходит по ул. Моргунова и обеспечивает электроснабжение всех зданий в этом районе, передает пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья.
«В 2023 году Каширское производственное отделение компании планирует расчистить от древесно-кустарниковой растительности еще 2 га вдоль линий электропередачи. Расчистка и опиловка деревьев производится в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства РФ №160 от 24.09.2009 года и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), определяющими допустимые расстояния от проводов ЛЭП до крон деревьев и кустарников», - говорится в сообщении.
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