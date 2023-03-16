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Подмосковье активно участвует в конкурсах Президентского фонда культурных инициатив
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Марта 2023, 14:40
Московская область входит в ТОП регионов по активности участия в конкурсах Президентского фонда культурных инициатив, информирует пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«С июня 2021 года фонд подвел итоги 8 конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства, креативных (творческих) индустрий. На сайте фонда зарегистрированы кабинеты свыше 109 тыс. творческих команд из 85 субъектов РФ, на рассмотрение экспертам направлено более 44 тыс. заявок, общая смета которых превышает 220,4 млрд рублей. По итогам независимой экспертной оценки на данный момент поддержано 4945 проектов на общую сумму более 15,5 млрд рублей. Из общего количества победителей за все конкурсы 2 623 команды получили грант с первой попытки, 1083 – со второй, 299 – с третьей, 130 – с четвертой, 51 – с пятой, 9 – с шестой и 7 – с седьмой. В первом конкурсе 2023 года 590 победителей (67%) впервые станут обладателями гранта», - говорится в сообщении.
Наиболее активные в подаче заявок творческие коллективы Москвы (5673 заявок), Республики Татарстан (2450 заявок), Санкт-Петербурга (2177), Белгородской области (2079), Республики Башкортостан (1752), Краснодарского края (1520), Московской области (1246).
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