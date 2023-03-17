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К 400-летию Люберец выпущены лимитированные карты «Стрелка» с именным дизайном
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Общество — 17 Марта 2023, 17:23
Лимитированные карты «Стрелка» выпустили к юбилейной дате города Люберцы — в этом году ему исполняется 400 лет, в продажу поступит 5 тысяч карт с уникальным дизайном, информирует пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В этом году с помощью "Стрелки" пассажиры совершили порядка 24 млн поездок, из которых порядка 500 тыс. — в общественном транспорте в городе Люберцы. В честь 400-летия города мы выпустил карты с именным городу дизайном, которые, безусловно, будут пользоваться высоким спросом у жителей», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.
Приобрести карту в лимитированном дизайне можно в кассах ж/д станций Люберец и в отделениях Почты России округа. С адресным перечнем точек продаж можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса Подмосковья по ссылке. Стоимость карты составит 80 рублей.
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