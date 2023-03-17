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Эндоскописты МОНИКИ извлекли из бронхов подростка колосок
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Марта 2023, 17:25
В Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) поступила 14-летняя девочка с жалобами на длительно сохраняющийся кашель. Как выяснилось, к таким симптомам привела случайность: пациентка поперхнулась, держа во рту колосок, передает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«Пациентке мы выполнили бронхоскопию, которая позволила установить следующую картину: правый бронх был заблокирован инородным предметом, что вызвало гнойный бронхит. В условиях операционной при помощи эндоскопических инструментов мы извлекли инородное тело – 5-сантиметровый колосок», - отметила руководитель эндоскопического отделения МОНИКИ Елена Вакурова.
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