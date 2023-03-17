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В Балашихе с помощью искусственного интеллекта выявлено 270 нарушений
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Общество — 17 Марта 2023, 17:25
Госжилинспекция Подмосковья оценила результаты пилотного проекта по поиску сосулек с помощью искусственного интеллекта (ИИ), внедренного в видеокамеры «Безопасного региона» в округе Балашиха. Благодаря ИИ удалось зафиксировать 270 нарушений, которые уже устранили, информирует пресс-служба ведомства.
Вместе с тем жилищные инспекторы проводили мониторинг очистки домов от наледи с использованием мобильного приложения. К 17 марта они обошли с проверкой 7 694 МКД региона.
В ведомстве высоко оценили работу пилотного проекта по поиску сосулек с помощью ИИ в видеокамерах Балашихи. Его реализация началась 1 февраля. Для участия были отобраны 324 камеры с необходимым обзором и углом съемки из 3 тысяч, установленных на подъездах МКД. За это время видеофиксаторы помогли обнаружить и устранить 270 нарушений. Ежедневно жилищные инспекторы обучали ИИ правильно фильтровать ситуацию и не ошибаться при определении проблем. При этом каждый день продолжались обходы домов с использованием мобильного приложения (МП). К 17 марта в Балашихе провели осмотр 308 МКД, отправили в работу УК 338 задач по очистке от сосулек кровель, фасадов и входных групп и приняли 291 выполненное задание.
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