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Первые 100 поездок совершили пассажиры с помощью сервиса «Челнок» в Красногорске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Марта 2023, 09:17
С начала запуска сервиса пассажирских перевозок по требованию «Челнок» пассажиры воспользовались им 100 раз, пишет пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Альтернативный сервис стал доступен жителям ЖК "Изумрудные холмы" и "Земледелец" в Красногорске две недели назад», - говорится в сообщении.
Ежедневно, с 6.00 до 23.00, на линию выходят три брендированных автобуса малого класса, курсируя по маршруту от станции МЦД «Опалиха» до жилых комплексов и в обратном направлении. Стоимость поездки составляет 51 рубль.
С помощью сервиса жители региона могут заказать автобус в нужное время и место, воспользовавшись мобильным приложением «Челнок», которое доступно в App Store и Google Play.
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