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Новый детский сад на 350 мест появится в Ленинском округе
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Апреля 2023, 14:51
Рабочая группа Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области поддержала архитектурно-художественное решение проекта детского сада на 350 мест, который планируется к реализации в Ленинском городском округе, в деревне Богданиха, передает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.
«Площадь нового трехэтажного детского сада на 350 воспитанников в Ленинском городском округе составит порядка 4,5 тыс. квадратных метров. Дошкольное учреждение рассчитано на 14 групп. Строительство планируется начать в 2024 году, а завершить в 2026. Ввод образовательного учреждения в эксплуатацию позволит создать порядка 50 рабочих мест», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
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