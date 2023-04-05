05апреля 2023
среда
|
Губернатор провел рабочую встречу с главой округа Зарайск
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 5 Апреля 2023, 14:51
В ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава Зарайска Виктор Петрущенко доложил о переменах, которые произошли в городском округе за последнее время, а также о дальнейших планах по развитию территории, информирует пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
«Зарайск у нас ассоциируется, прежде всего, с нашей историей, культурой и сельским хозяйством. Мы с вами часто обсуждаем специфику городского округа. У вас - это большое количество населённых пунктов, которые нужно обеспечить и теплом, и дорогами. Также нас интересует всё, что касается благоустройства и присутствия комфортных условий для гостиничного бизнеса, малого бизнеса - тоже, - сказал Андрей Воробьев. - Понимаю, что, как и в каждом муниципалитете, есть тема здравоохранения, и здесь, с одной стороны, важно искать врачей, а с другой - не забывать о качестве. Оборудование также должно соответствовать требованиям. Доложите о том, что сделано».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +12 +14
вечером +8 +10 ночью +4 +6
Котировки
Партнеры