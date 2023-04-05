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Подмосковные врачи спасли 75 новорожденных с экстремально низкой массой тела с начала года
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Апреля 2023, 14:52
С начала года в Московской области появилось на свет почти 18 тыс. детей, из них около 3,5 тыс. нуждались в
помощи неонатологов, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.
«В Московской области каждые роды и новорожденного сопровождает неонатолог. Он проверяет состояние ребенка и при необходимости оказывает медицинскую помощь. Основная задача специалиста – выхаживание детей, появившихся на свет раньше срока. С начала этого года наши специалисты спасли 182 малыша – с очень низкой массой тела, менее 1500 г, и 75 новорожденных с экстремально низкой массой тела, менее 1000 г», - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Показатель выживаемости недоношенных детей в Московской области за последние 3 года увеличился более, чем на 8%.
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