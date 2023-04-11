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Шатурские заповедные земли вокруг озера Белого станут чище
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Апреля 2023, 14:00
Минэкологии и Комитет лесного хозяйства Московской области договорились о расчистке территории государственного заказника регионального значения «Озеро Белое близ д. Дубасово, 56, 61 кварталы Белозерского лесничества» в городском округе Шатура, передает пресс-служба Минэкологии региона.
За последнее время в ООПТ скопилось немало аварийной и сухостойной древесины, которую трудно назвать полезной для растительности и обитателей заказника.
«Министерство согласовывает любые работы на территории региональных ООПТ, - сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. – Наши коллеги из комитета лесного хозяйства обследовали заказник и обнаружили более 20 гектаров земель, на которых скопилась неликвидная древесина, бурелом, захламляющий ООПТ. Разумеется, мы поддержали идею расчистки, это не только благотворно скажется на ценных экосистемах, но и будет способствовать развитию туризма».
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