13апреля 2023
четверг
|
В подмосковном Парке Памяти лесничие своими руками создали новые скамейки и скульптуры
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 13 Апреля 2023, 13:30
Сотрудники Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» привели в порядок территорию Парка Памяти в деревне Ваулино Можайского городского округа, информирует пресс-служба Комлесхоза региона.
«Парк очень популярен у местных жителей, в этом лесном массиве, который был облагорожен руками лесничих, расположены различные виды кормушек, установлены необычные указатели и место для пикника. А любители военной тематики найдут там свою историю – здесь восстановлены исторические места расположения блиндажей, землянок, которые теперь отмечены специальными табличками-указателями, восстановлен в натуральную величину и сам блиндаж», - говорится в сообщении.
Сегодня лесничеством проведена масштабная работа: убран мусор, а от сухой листвы очищены места отдыха. Здесь в 2021 году специалисты лесничеств установили малые архитектурные формы, которые сделали своими руками. Во время субботника этого года их дополнили новыми экземплярами, прежние скамейки и столы заново покрасили, а некоторые отремонтировали.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +14 +16
вечером +7 +9 ночью +2 +4
Котировки
Партнеры