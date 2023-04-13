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Врачи Щелковского перинатального центра прооперировали младенца с врожденной грыжей
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Общество — 13 Апреля 2023, 13:30
В Щелковский перинатальный центр поступила 28-летняя женщина со схватками на 35-й неделе беременности. Ранее на УЗИ-диагностике специалисты вывили у плода врожденный порок развития - левостороннюю диафрагмальную грыжу, передает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Это дефект диафрагмы плода, при котором в ней есть отверстие, через которое органы брюшной полости могут подниматься в грудную клетку и сдавливать легкие. Если это произойдет, легкие плода не смогут нормально расти и развиваться из-за нехватки места, что может вызвать серьезные проблемы с дыханием при рождении и даже привести к смерти ребенка.
«В результате естественных родов на свет появился мальчик весом 2500 г и ростом 47 см. В связи с дыхательными нарушениями ребенок взят на искусственную вентиляцию легких, было начато лечение. После стабилизации состояния на пятые сутки жизни проведена хирургическая коррекция врожденного порока развития, которая прошла успешно», - сказал главный врач перинатального центра Андрей Пастарнак.
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