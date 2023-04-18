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Сурдопереводчики Системы-112 Подмосковья приняли более 50 обращений с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Апреля 2023, 10:04
Система-112 Московской области работает таким образом, чтобы быть доступной абсолютно каждому человеку. В том числе, за помощью могут самостоятельно обратиться люди с нарушениями слуха и речи, информирует пресс-служба Системы-112 Московской области.
По номеру «112» круглосуточно принимают звонки операторы-сурдопереводчики. Обратившись к ним, можно вызвать скорую помощь, пожарную охрану, в случае утечки газа, заблудившись в лесу, обнаружив странный предмет, и во многих других экстренных ситуациях.
С начала года операторы-сурдопереводчики приняли уже более 50 обращений от людей с нарушениями слуха и речи.
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