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В Московской области оформлено более 400 тысяч «Пушкинских карт»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Апреля 2023, 10:05
Жители Московской области оформили более 400 тысяч «Пушкинских карт» с 1 сентября 2021 года – со дня начала действия программы, благодаря такой активности школьников и студентов Подмосковье входит в число лучших регионов по реализации проекта, информирует пресс-служба Министерства культуры и туризма региона.
«"Пушкинская карта" позволяет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета, - говорится в сообщении.
Участниками программы в Московской области являются более 370 учреждений культуры, среди которых 27 театров, 66 музеев, 17 библиотек, 7 концертных организаций, 178 домов культуры, 50 кинотеатров.
С начала 2023 года на мероприятия в рамках программы «Пушкинская карта» в Подмосковье продано 187,5 тысяч билетов.
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