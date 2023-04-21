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Московская область вошла в число финалистов премии Sport Business Awards
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Апреля 2023, 15:10
Московская область вошла в число финалистов в номинации «Спортивный регион года» премии Sport Business Awards, передает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Завершилась церемония вручения престижной премии SBA. Награду за успехи и достижения в области спортивного бизнеса получили менеджеры, арены, клубы, проектные бюро, букмекеры и стартапы – всего 28 номинаций. А в шорт-лист вошли три сотни заявок. Московская область вошла в список финалистов премии вместе с еще десятью регионами страны. Победу одержала Республика Татарстан», - говорится в сообщении.
Со списком всех номинаций и их победителями можно ознакомиться здесь.
Награждение состоялось 19 апреля в Москве в концертном зале «Мир».
Премия Sport Business Awards вручается в шестой раз. Она достается лучшим проектам, спортивным сооружениям и менеджерам по итогам 2022 и начала 2023 годов.
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