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Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог предпринимателю получить землю в собственность
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Мая 2023, 13:15
В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева поступило письмо индивидуального предпринимателя, обратившегося с жалобой на отказ в предоставлении земельного участка под завершенным строительством объектом недвижимости в собственность без проведения торгов, передает пресс-служба бизнес-омбудсмена.
«Следует отметить, что необоснованные отказы в предоставлении в собственность без торгов ранее арендованных земельных участков, на которых расположены принадлежащие заявителям объекты недвижимого имущества, с обоснованием «цель предоставления земельного участка не достигнута», со второго полугодия 2022 года участились. Для решения подобных вопросов мы взаимодействуем с прокуратурой Мос
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