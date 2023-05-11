11мая 2023
четверг
|
Порядка 450 лифтов планируют заменить в Подмосковье до конца года
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 11 Мая 2023, 14:08
В Московской области продолжаются масштабные работы по замене устаревшего лифтового оборудования. До конца текущего года в регионе планируется заменить более 400 лифтов, информирует пресс-служба МинЖКХ региона.
«До конца текущего года в Московской области запланировано заменить 450 лифтов. Самая большая потребность замены лифтового оборудования коснулась крупных городских округов, таких как Балашиха, Красногорск, Королев, Мытищи, Ленинский, Одинцовский, Люберцы, Реутов, Электросталь, Дмитровский, Истра, Пушкинский, Химки», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
В доме №18А по ул. Пожарского в Химках Фонд капремонта Московской области осуществляет замену старых лифтов на новые. В рамках региональной программы капремонта уже заменили один лифт, второй лифт в процессе обновления. Работы выполнены на 85%.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +16 +18
вечером +12 +14 ночью +9 +11
Котировки
Партнеры